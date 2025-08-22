Bakan Güler, Tokel’i Kabul Etti

KABUL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı pozisyonuna atanan Orgeneral Metin Tokel’i ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Orgeneral Tokel, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştı. Bugün gerçekleşen bu kabul, yeni görevinin başlangıcını simgeliyor.

GÖREV DEVRALMA SÜRECİ

Bakan Güler, kabul sırasında Orgeneral Tokel’e yeni görevinde başarılar diledi. Bu tür ziyaretler, yeni atanmış komutanların yetki devri ve askeri birliklerle olan ilişkilerini güçlendirmek için önem taşıyor. Orgeneral Tokel’in liderliğinde Kara Kuvvetleri’nin performansının artması bekleniyor.