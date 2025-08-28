Bakan Güler, TSK’nın Hazır Olduğunu Belirtti

SURİYE’DE YPG’YE YÖNELİK HAREKAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye’deki YPG terör örgütüne yönelik askeri harekat hakkında önemli bilgiler verdi. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman görevinin başında ve hazır olduğunu vurguladı. CNN Türk’e konuşan Bakan Güler, “Suriye’ye askeri harekat olacak mı?” sorusuna, “Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum.” şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlama programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu, milletimiz tarafından not ediliyor. Şurası bir gerçek ki, Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu sürecin yalan, dezenformasyon ve toplumun hassasiyetlerini kaşınarak sürdürüleceğini belirtti ve “Ne yaparlarsa yapsınlar, bu sefer başaramayacaklar.” dedi.

BİR OLMA VURGUSU

Erdoğan, “Biz hepimiz, 86 milyon olarak, tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin ve inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz.” şeklinde vurguladı. “Bu ülke bizim. Hepimizin. 86 milyonun her bir ferdinin.” diyerek Türkiye’nin sınırlarının ötesindeki kardeşlere de destek olacaklarını ifade etti. Türkiye’nin, zulme uğrayanların, baskı görenlerin ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalanların güvenli limanı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun ve esenliğinin teminatı Türkiye’dir.” dedi.

KÖKLÜ BİR BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Erdoğan, Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bu coğrafyada birlikte yaşamaya devam edeceğini vurguladı ve “Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız.” ifadelerini kullandı. “Ayrılık türküleri değil, inşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.” diyerek gelecekteki birlikteliğin altını çizen Erdoğan, terör karşısında vatandaşlardan destek beklediğini belirtti. Ayrıca, bu günlere ulaşmada emeği geçen her bireyi saygıyla andı.