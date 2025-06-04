Bakan Güler, Türkiye’nin Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı. Türkiye, NATO’nun Güvenlik Mimarisinde Başlıca Aktör. Türkiye’nin Stratejik Yaklaşımları Önem Taşıyor. Türkiye, KFOR Komutanlığını Yeniden Üstlenecek. Görevlerinizde Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Edin. Hedefiniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İtibarını Koruma

BAKAN GÜLER’DEN NATO PERSONELİNE KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı’nda görevli personeli Kurban Bayramı’nda kutlayarak, “Türkiye’nin artık müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi ve güvenlik mimarisinin başat bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Brüksel’de gerçekleştirdiği temasları boyunca, NATO Karargahı’ndaki personel ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti özellikle vurguladı.

REGİYONDAKİ GERGİNLİKLERİN ÖNEMİ

Bakan Güler, “Bölgesel ve küresel gerginliklerin ciddi ölçüde arttığı, pek çok bölgede çatışmaların savaşlara evrildiği, bu bağlamda tüm dünyayı derinden etkileyen kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kaotik dönem, kurulduğu günden bugüne en büyük aynı zamanda en başarılı savunma ve güvenlik paktı olan NATO’nun varlığını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir” dedi. Günümüzde hiçbir şeyin aynı olmadığını belirten Bakan Güler, NATO’nun mevcut güvenlik sorunlarına yapısal ve güçlü çözümler üretmek amacıyla proaktif tedbirler aldığını ifade etti.

KFOR KOMUTANLIĞINI TEKRAR ÜSTLENECEK

Bakan Güler, Türkiye’nin geçen yıl devraldığı NATO KFOR (Kosova Barış Gücü) Komutanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti. “Komutayı üstlendiğimiz süre boyunca, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik anlayışıyla hareket ettik. Ekim ayında bu kritik misyonun komutanlığını yine üstleneceğiz” dedi.

MÜTTEFİK DESTEKLERİNİN ÖNEMİ

Bakan Güler, “Pek çok terör örgütüyle başarıyla mücadele eden ülkemizin bu çabalarına Müttefiklerimizin de destek vermesi son derece önemlidir” diyerek, Türkiye’nin NATO’na sağladığı katkıların Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenliği pekiştirdiğini vurguladı. “Üyeler ne kadar güçlü olursa İttifak da o kadar güçlü olur” sözleriyle, müttefiklerin birlikteliğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLDU

Bakan Güler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelere katkı sunduğuna dikkat çekerek, “Bir asır önce istiklal ve istikbali için mücadele veren ülkemiz, artık uluslararası alanda etkin bir rol oynamaktadır” dedi. Türkiye’nin üstlendiği çok yönlü görevlerle güvenlik mimarisinin önemli bir aktörü olduğunu belirten Bakan Güler, bu gücün korunması ve geliştirilmesi için çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

PERSONELİN SORUMLULUKLARI VE BAŞARI İÇİN İPUÇLARI

Bakan Güler, NATO Karargahı’nda görevli personele hitaben, “Birinci önceliğiniz ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması” dedi. Ayrıca personelin, görevlerini icra ederken idealist ve vizyoner bakış açısıyla kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. “Takım ruhuyla hareket ediniz ve diğer ülkelerin personeli ile iyi ilişkiler geliştirin” ifadelerini kullandı.

YENİDEN BİR ARAYA GELENLERE TEŞEKKÜR

Bakan Güler, “Bu duygu ve düşüncelerle; bugüne kadar yaptığınız özverili çalışmalar için sizlere teşekkür ediyor, bundan sonra da görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyor ve hepinize üstün başarılar diliyorum” dedi. Bayram tebriklerini iletirken, tüm ulusal değerleri ve aziz şehitleri andı ve herkesin sağlıklı günler geçirmesini diledi.