Bakan Güler: Türkiye’nin Rolü Güçlendi

ULUSLARARASI GÜVENLİKTE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Ülkemiz, terörle mücadelenin yanı sıra, diplomatik girişimleri ve güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenerek müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyesi haline gelmiştir. Dünyanın başat aktörleri dahi, Türkiye’nin güçlü temaslarını ve hayata geçirdiği etkin inisiyatifi, açıkça dile getirmektedirler” diye belirtti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Şırnak’ta, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında denetimlerde bulundu. Sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenleyen Bakan Güler, yürütülecek çalışmalara dair talimatlar verdi.

GÜVENLİK ORTAMINDAKİ DEĞİŞİM

Bakan Güler toplantıda yaptığı konuşmada, “Ordumuzun seçkin birliklerinden biri olan 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımızda siz değerli silah ve mesai arkadaşlarımla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Uluslararası ilişkilerde çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz” dedi. Ülkenin jeo-stratejik konumu itibarıyla karmaşık problemlerle karşı karşıya kaldığını belirten Güler, “Başta güney bölgemiz olmak üzere komşu coğrafyalarda devam eden istikrarsızlık, sınırlarımızın ötesindeki çatışmalar ve terör örgütlerinin faaliyetleri Türkiye’yi her an teyakkuzda olmaya zorlamaktadır” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİLER

Bakan Güler, Irak ve Suriye’deki gelişmelerin önemini vurgulayarak, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve halkının güvenliği ve refahına yönelik başından beri kararlılıkla sürdürdüğümüz gayretlerimiz neticesinde sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, kalıcı çözümün ancak Türkiye ile birlikte gerçekleşebileceğini idrak etmiştir” dedi. Türkiye’nin, “Irak’ın kuzeyindeki terör tehdidine karşı mücadelesinin büyük bir başarıyla devam ettiğini” ekleyen Güler, “Bu süreçte niyetimiz halis, amacımız açık ve nettir. Ülkemizin güvenlik ve istikrarı ile refah ve huzuru için her türlü aklıselim yaklaşımı takdirle, ancak ihtiyatla ve hassasiyetle ele alıyoruz” açıklamasında bulundu.

ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGI

Bakan Güler, “Bu toprakları vatan yapan bağrında sakladıklarıdır. Vatanımızın manevi mimarları olan şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları mukaddes emanetimizdir” diyerek, hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andı. “Tüm bu yaklaşımların suistimal edilmesi durumunda mücadelenin aynı azimle devam edeceğini” vurgulayan Güler, kahraman Mehmetçiğin, ülkeye ve millete yönelik tüm terör örgütlerinin peşinde olacağını belirtti.

EDEBİYAT VE GELECEK HEDEFLERİ

Bakan Güler son olarak, “Bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi, Silahlı Kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak etmemiz gerekiyor” dedi. Ülkenin güvenliği için daima güçlü, caydırıcı ve etkin olunması gerektiğinin altını çizen Güler, “Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu dönemde, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Kadir Gecesi dolayısıyla hayır temennisinde bulunan Bakan Güler, Ramazan Bayramı’nı erken kutlayarak, herkese sağlıklı günler diledi.