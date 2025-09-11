Bakan Güler, Vietnam’da ziyaretler yaptı

Haberler

GÜLER’İN VIETNAM ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmi davetlisi olarak başkent Hanoi’ye gitti. Burada, Ho Chi Minh Mozolesi’ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

ASKERİ TÖREN VE GÖRÜŞMELER

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanlığına geçerek Giang tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından Bakanlıktaki Altın Defter’i imzalayan Güler, Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Güler, Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek burada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edilen Bakan Güler, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

ÖNEMLİ

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

