Bakan Güler, Vietnam’da ziyaretler yaptı

GÜLER’İN VIETNAM ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmi davetlisi olarak başkent Hanoi’ye gitti. Burada, Ho Chi Minh Mozolesi’ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

ASKERİ TÖREN VE GÖRÜŞMELER

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanlığına geçerek Giang tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından Bakanlıktaki Altın Defter’i imzalayan Güler, Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Güler, Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek burada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edilen Bakan Güler, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.