Bakan Hakan Fidan, PKK kararını değerlendirdi

BAKAN FİDAN’DAN TARİHİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı hakkında konuştu. “Bu kararın samimi şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izale edici şekilde hayata geçirilmesi halinde geleceğimiz için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.” diyerek kararın önemini vurguladı. Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Fidan, PKK’nın bu kararını “tarihi ve önemli bir karar” olarak nitelendirdi. Kalıcı barış ve istikrarın bölgeye hakim olması açısından kararın önemli olduğunu belirtti. “Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz” şeklinde ekledi. Türkiye’nin son 20 yılda demokrasi, özgürlük ve güvenlik alanında kaydettiği ilerlemelerin bölgede de olumlu etkiler yaratmasını dile getirdi. “Bu, kendi milletim adına da bölgemiz adına da ait olduğumuz medeniyet adına da bence fevkalade önemli bir adım.” ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI’NA DEĞİNDİ

Fidan ayrıca, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’na dikkat çekerek, toplantıda bu konunun gündeme geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nihai değerlendirmesini Türk halkıyla paylaşacağını belirtti. “Pratikte yapılması gereken çok şey var. Çok fazla detaylı konu var ama bugün bu genel olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum.” diyerek basın toplantısını sonlandırdı.