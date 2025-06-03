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Bakan Hakan Fidan, Rubio ile görüştü

HÜKÜMET VE DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, görüşmede en önemli konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı oldu. İki bakan, savaşın sona erdirilmesine yönelik atılan adımları ve İstanbul’da dün gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarını ele aldı.

REGİYONEL GELİŞMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Görüşmenin odak noktalarından bir diğeri de bölgedeki sıcak gelişmeler oldu. Özellikle Suriye ve Gazze’deki son durumlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Bu bağlamda iki tarafın da güncel durumu göz önünde bulundurarak stratejik yaklaşımlarda bulunması gerektiği vurgulandı.

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