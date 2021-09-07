Bakan: Hedef 500 bin kişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 yılında ülkemizdeki yazılım geliştirici sayısının en az 500 bin olmasının hedeflendiğini açıkladı.

sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni’nde konuştu. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün de yer aldı. Bakan Varank konuşmasında, “Türkiye’de açık kaynak yazılım geliştirme kültür ve ekosistemini desteklemek üzere oluşturduğumuz platformda önemli bir aşamaya geldik. Bugün platform bünyesinde kurduğumuz yazılım okullarının resmi açılışını yapıyoruz. Evyap’ın mekân sponsorluğunda Vadistanbul’da toplamda 400 bilgisayar ile bu okulu gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Diğer okulumuz ise 27 Eylül’den itibaren Kocaeli’de faaliyetlerine başlayacak. Tabi, önümüzdeki dönemde bu okulları başka illerimize de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.