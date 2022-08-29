Bakan: Her şey değişir, CHP değişmez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li belediyeler hakkında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın CHP’nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını iddia ederek, “Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak” açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Bakan Kurum, “Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP’den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Kemal Kılıçdaroğlu, milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de ‘engelleniyoruz’ tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye’yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.