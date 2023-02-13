Bakan Hulusi Akar deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanı Bakanı Hulusi Akar, 10 ilimizde yıkım meydana getiren deprem sonrası bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi; bölge halkına taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama- kurtarma ve yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Samandağ’a gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın de yer aldığı ziyaret kapsamında bakanlar Akar ve Kurum, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi’nde ilçedeki çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

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İki bakan daha sonra aralarında bölgenin kanaat önderlerinin de bulunduğu bölge halkına taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığı dileyen Bakan Akar, “Büyük bir acıdan bahsediyoruz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren devlet seferber oldu” dedi.