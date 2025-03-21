Bakan Işıkhan: 1 Milyon Kadına İstihdam Desteği

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İLE BÜYÜK BAŞARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beykoz’da gerçekleşen Vefa İftarı programında yaptığı açıklamalarda, “Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle hayata geçirdiğimiz, İŞKUR Gençlik Programı’nın da dahil olmasıyla, İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik” ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, Vefa İftarı programında siyasi ve ekonomik konular hakkında önemli bilgileri paylaştı.

İSTİHDAMDA TARİHİ ZİRVELER

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin sadece siyasi olarak değil, ekonomik anlamda da büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti. TÜİK tarafından 2024 yılı için açıklanan İşgücü İstatistikleri, Türkiye’nin istihdam ve iş gücüne katılımda tarihi zirvelerine ulaştığını gösteriyor. Bakan Işıkhan, “2024 yılında işsizlik oranımız, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 olarak belirlendi. Böylelikle Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz yüzde 9,3’lük seviyenin altına inmiş olduk” dedi.

KADINLARIN İSTİHDAMA KAZANDIRILMASI

Bakan, kadınların iş gücüne kazandırılmasında önemli adımlar atıldığını ifade etti. 656 bin kadının doğrudan istihdama yerleştirildiğini belirten Işıkhan, “50 bin kadını, KİPAP, İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları ile destekledik. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla 110 bin kadını çalışma hayatına dahil ettik. 150 bin kadının mesleki beceriler kazanması sağlandı” dedi. Ayrıca, İŞKUR Gençlik Programı ile 46 bin kadının çalışma hayatına hazırlanmasına yardımcı olunduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Bu dönemde çalışanların ve teşkilat mensuplarının önemine vurgu yapan Işıkhan, “Bu mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.