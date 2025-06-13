Bakan Işıkhan, 500 Bin Kadın, 500 Bin Genç Hedefliyoruz

BELEDİYE ÇALIŞMALARI VE HEDEFLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bu yıl çok önemli hedeflerimiz var; 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Işıkhan, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması ve Kamuda Çalışan Engelli Bireylere Yönelik Çalışma Hayatı Araştırması Raporu Lansmanı’na katıldı. Programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, sendika üyeleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcileri ve birçok sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Engelliler Komisyonu’nun çalışmalarını tanıtan bir video gösterimiyle devam etti.

KAMU GÖREVLİLERİNE YARDIM VE DESTEKLER

Bakan Işıkhan, sözlerine, “Dün Konya’da görev yaptığı okulda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammed Öz öğretmene Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm eğitim camiasına ve Eğitim-Bir-Sen camiasına başsağlığı diliyorum” diyerek başladı. Işıkhan, “Bugüne kadar Memur-Sen ile imzaladığımız toplu sözleşmelerde ve sosyal diyalog mekanizmalarında engelli kamu görevlilerimizin birçok sorununu çözdük. Engelliler için merkezi sınavla atama yapılması, aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesi, tayin kolaylığı, mazeret izni, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulma gibi önlemleri hayata geçirdik.” şeklinde devam etti. Bu sene başlayacak 2026-2028 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde bahsedilen sorunların çözümünü istişare edeceklerini de belirtti.

ENGELLİLER İÇİN İSTİHDAM FIRSATLARI

Bakan Işıkhan, engelli bireylerin iş bulma şanslarını artırmak için sürekli geliştirdikleri fırsatları duyurdu. “İŞKUR vasıtasıyla engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. 2002 yılından bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. Özellikle ‘Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz Engelli İş Koçluğu uygulamamız, 81 ilde, 120 birimde aktif olarak sürdürülüyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, engelli çalıştırma zorunluluğu üzerinde güncellemeler yapılmaya devam ettiğini vurguladı. İdari para cezalarının da engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını destekleyen projelerde kullanılacağı bilgisi verdi.

Işıkhan, hibe desteklerinin engellilerin iş hayatında kalma süresine katkı sağladığını açıklayarak, hibe destek miktarını 400 bin liradan 580 bin liraya çıkardıklarını ifade etti. Ayrıca korumalı iş yeri kuruluş desteğini de 500 bin TL’den 720 bin TL’ye artırdıklarını belirtti. Kamu sektöründe engelli istihdamının kota fazlası çalışanlarla birlikte yasal yükümlülüğün yüzde 134’üne, özel sektörde ise yüzde 103’üne ulaştığını aktaran Işıkhan, “Bu yıl sizlerle yoğun bir şekilde çalışacağız.” diyerek hedeflerini açıkladı.

KAPSAYICI POLİTİKALAR VE HEDEFLER

Bakan Işıkhan, bu yılki önemli hedefleri arasında 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşın istihdama kazandırılması olduğunu ifade etti. Ayrıca, 155 bin iş yeriyle iş birliği yapılmasını, 2 milyon 250 bin kişiye bireysel danışmanlık verilmesini ve 620 bin iş yeri ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor. “Toplumun tüm kesimlerine hitap eden kapsayıcı politikalar üretmeye ve işsizliği kalıcı olarak en düşük seviyelere çekmeye devam edeceğiz.” ifadesiyle konuşmasını sonlandırdı.