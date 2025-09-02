Bakan Işıkhan, Aliyev’i Türkiye’de ağırladı

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN’DAN AZERBAYCANLI MEVKİDAŞINA ÖZEL GÜVENCE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’i ülkemizde ağırladı. Bakan Işıkhan, Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde Bakan Aliyev ile bir araya geldi. Işıkhan, görüşmede Aliyev’in göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye’ye yapmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederken, bu kabule Bakan Işıkhan da eşlik etti.

ORTAK DAİMİ KOMİSYON TEMELİNE ÖNEM VERİLİYOR

Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı için Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda bir program düzenlendi. İmza töreninde Bakan Vedat Işıkhan, “Tek Millet, İki Devlet” tanımlamasıyla ikili ilişkilerin her geçen gün daha da güçleniyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanlarımızın imzalamış olduğu Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz ‘müttefiklik’ seviyesine ulaşmıştır. Çalışma Bakanlıkları olarak bu ilişkilere katkı sağlayacak ve ona yeni boyutlar kazandıracak iş birliğimizi geliştirme yönünde ortak bir irade sahibiyiz” dedi. 12’nci ‘Ortak Daimi Komisyon’un, mevcut iş birliği anlaşmalarımız çerçevesinde 23 yıldır ortak çalışmaların kolaylaşmasını sağladığını belirtti.

İYİLEŞEN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bakan Işıkhan, geçmişteki iş birliği toplantılarında verimli temaslar kurduklarının altını çizerek, “Kıymetli kardeşim Sayın Aliyev, o dönemde Bakan Yardımcısı olarak katkılarını sunmuştu. Şimdi ise Bakan olarak ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor” dedi. Bakü’deki 11’inci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı’nda kararlaştırılan otuz maddelik 2024-2025 Eylem Planı’nın büyük ölçüde tamamlandığını, bunun somut iş birliğinin verimli ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA YATIRIM SEFERBERLİĞİ

İki ülke arasındaki yatırımların yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını belirten Işıkhan, “Vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını genişletiyoruz. Bakanlıklarımız arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda birlikte hareket ettiğimiz gibi Bakü’de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi’nin faaliyetlerini de çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı’na Azerbaycan’ın Aralık ayında ev sahipliği yapması bizi mutlu ediyor” dedi.

OECD DAVETİ VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Işıkhan, “27-28 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz ‘OECD Beceriler Zirvesi’ne Azerbaycan’ın özel davetlimiz olarak katılacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Teknik ekiplerin hazırladığı Eylem Planı’nın somut çalışmalar içerecek olmasının iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını belirterek, imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diledi. Konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev, Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı’nı imzaladı.