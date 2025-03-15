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Bakan Işıkhan Aydın’da Ziyaretlerde Bulundu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN’DA

Bir dizi ziyaret amacıyla Aydın’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, valilik önünde Vali Canbolat ve il protokolü tarafından karşılandı.

BAYRAM TÖRENİ VE ZİYARETLER

Çiçek takdiminin ardından, Bakan Işıkhan Valilik Ziyaret Defteri’ni imzalamak için valilik makamına geçti. Toplantıda Vali Yakup Canbolat ile il protokolü bir araya geldi.

Bakan Işıkhan’ın programı, Efeler’de düzenlenecek ‘İş İnsanları ile İstişare’ toplantısıyla devam edecek.

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