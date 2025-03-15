Bakan Işıkhan, Aydın’daki Vefa İftarı’na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın’da düzenlenen Vefa İftarı’na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Türkiye’nin gelişim sürecine atıfta bulunarak, “Türkiye yolculuğumuza sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık” ifadelerini kullandı. Aydın’a yaptığı bir dizi ziyaret sırasında, AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte sahne aldı. Burada partililerle bir araya gelip orucunu açan Işıkhan, konuşmasında partideki birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

RAMAZAN’IN ANLAMI

Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir dönem olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Aynı davaya omuz vermiş bizler için aynı zamanda vefanın, birlikteliğin de ayıdır” dedi. AK Parti’nin geçmişten bugüne hizmet anlayışına değinen Bakan, “AK Parti, aziz milletimize hizmet için yola çıktığı günden beri, son çeyrek asırda Türkiye’yi her bakımdan en yükseğe taşıyacak eser siyasetinin yanı sıra, yol arkadaşlığına verdiği değer ile farkını ortaya koymuştur” şeklinde konuştu. Işıkhan, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne gelişme ve yenileme çabalarına devam ettiğini kaydederek, “Ancak ne kadar zaman geçerse geçsin, davasındaki samimiyeti, hasbiliği ve kardeşlik hukuku asla değişmemiştir” dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLCULUĞU

Işıkhan, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren birçok sorunla başa çıktıklarını ifade etti. “2001’de başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık. Bu uğurda çok bedeller ödedik, çok badireler atladık” diyen Bakan, geçmişten bugüne getirdikleri başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği bulunduğunu belirtti. “Milletimize hizmet aşkımızı hiç kaybetmedik” ifadesini kullanan Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında çözülemeyen tüm meseleleri birer birer ele aldıklarını ifade etti.

ADNAN MENDERES’İ UNUTMADIK

Aydınlı arkadaşlarının potansiyeline güvendiğini dile getiren Bakan Işıkhan, “İnanıyorum ki Aydın’dan başlayarak tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı şehirleri yapacak o potansiyel sizlerde mevcuttur” dedi. Vefa konusuna değinerek, Aydın’ın yetiştirdiği önemli bir sima olan Adnan Menderes’i anmayı da ihmal etmedi. “Aydınımızın ve ülkemizin büyük değeri olan Demokrasi şehidimiz Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını da rahmetle yad ediyorum” dedi. Bakan, güçlü Türkiye için emek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, bu bereketli iftar sofralarına katılan Aydınlı hemşerilerine sevgi ve saygılarını sundu.