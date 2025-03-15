Bakan Işıkhan: “Aydın’ın Gücüne Güç Katıyoruz”

AYDIN’DA İSTİHDAM ARTIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın’daki kayıtlı iş gücünü 2024 yılında 81 bin 64’e çıkardıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, Aydın’ın potansiyelini artıracak her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı projesi kapsamında Aydınlı iş insanları ile bir araya gelen Bakan, Aydın’daki yatırımlar ve istihdam konularında önemli açıklamalar yaptı.

AYDIN’IN TARIM POTANSİYELİ

Bakan Işıkhan, Aydın’ın tarım ve gıda sanayisinde bir marka şehir haline gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bereketli toprakları, girişimci insanları ve dinamik iş gücü ile Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan bu güzide şehrimiz, üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.” dedi. 2024 yılı itibarıyla Aydın’da kayıtlı iş arayan sayısının 30 bin 979’a ulaştığını ve iş arayan sayısında bir azalma olduğunu söyledi. 2023 yılında Aydın’da 26 bin 453 vatandaşın işe yerleştirildiğini vurguladı.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINA ÖNEM VERİLİYOR

Bakan Işıkhan, kadın istihdamına özel önem verdiklerini belirterek, “2024 yılı itibarıyla 12 bin 209 kadınımız iş hayatına kazandırıldı.” ifadesini kullandı. Gençler için özel projeler yürüttüklerini de ekleyerek, “2024’te 9 bin 906 gencimizi istihdama dahil ettik.” dedi. Ayrıca, engelli vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla 693 engelli bireyin işe yerleştirildiğini de açıkladı.

TARIM-GIDA SANAYİSİNDE MARKALAMA HEDEFİ

Bakan Işıkhan, Aydın’ın tarım-gıda sanayindeki potansiyelinin daha da büyütülmesi gerektiğini belirtti. İncir, zeytin ve pamuk üretiminde lider olan Aydın’ın, katma değerli projeleri teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı. Şehirde sanayi bölgelerinin güçlendirilmesiyle Aydın’ın ticari rekabet gücü artırılacak.

MESLEKİ EĞİTİM VE DESTEKLER

Bakan Işıkhan, Aydın’da en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin gıda sanayi, turizm, tarımsal üretim ve teknoloji odaklı sektörler olduğunu ifade etti. Bu alanlarda istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarını genişleteceklerini sözlerine ekledi. 2024 yılı itibarıyla 11 bin 934 işyerinin ziyaret edildiğini belirten Bakan, iş dünyasının taleplerine doğrudan ulaşım sağlamanın önemini vurguladı.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi daha müreffeh hale getirmek için çalışacaklarını ve Aydın’ın bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi. Aydın’ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceklerini yineledi.