Bakan Işıkhan Bayram İkramiyesi Detaylarını Açıkladı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YÜKSELTİLİYOR

Pazartesi günü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacağına dair bir açıklama yaptı. Bu gelişmeyle birlikte, gözler Meclis’teki kanun düzenlemelerine yönelmiş durumda. Torba yasa çerçevesinde emekli bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçeceği bekleniyor.

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Meclis’ten onaylanan yasanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından, emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtiyor.