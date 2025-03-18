Bakan Işıkhan’dan Aday Havuz Sistemi Açıklaması

ADA HAVUZ SİSTEMİ İLE İLETİŞİM KURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi aracılığıyla 204 bin 632 iş arayan vatandaşla irtibat kurulduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından bu konuya dair detayları paylaştı.

İŞVERENLERİN SİSTEMDE GÖRÜNTÜLEDİĞİ SAYI

Bakan Işıkhan, 79 bin 235 işverenin toplamda 815 bin 608 iş arayan vatandaşın sistemde görüntülendiğini belirtti. “Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi.” diyen Bakan Işıkhan, yenilikçi politikalarla istihdamı destekleyeceklerinin ve iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceklerinin altını çizdi.