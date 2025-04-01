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Bakan Işıkhan’dan Boykot Çağrılarına Tepki

ÇALIŞANLARA DESTEK MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve emekçilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Bu bağlamda, boykot çağrılarıyla ilgili olarak sert bir yanıt verdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, “Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

SORUMSUZ ÇAGRILAR

Bakan Işıkhan, yapılan sorumsuz çağrıların emekçilerin, istihdam yaratan girişimcilerin ve sanayicilerin geçim kaynaklarıyla oynadığını ifade etti. “Asla amacına ulaşamayacaktır” diyerek bu tür eylemlerin sonuçsuz kalacağına vurgu yaptı. Bu açıklamalar, Bakan Işıkhan’ın çalışanların haklarına ve birlikte çalışma kültürüne verdiği önemi gözler önüne seriyor.

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