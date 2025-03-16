Bakan Işıkhan’dan İş Dünyasına Destek Mesajı

İŞ DÜNYASI İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz” dedi. Mersin’de gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” etkinliğinde iş insanları ile bir araya geldi. Ramazan ayında iş insanları ile buluşmaktan memnun olduğunu belirten Bakan Işıkhan, Mersin’in tarihi boyunca ticaret, tarım ve sanayi açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı. “Mersin, ekonomimizin can damarlarından biri haline gelmiştir. Bu potansiyeli ileriye taşımak öncelikli hedefimizdir” şeklinde konuştu.

İSTİHDAMDAKI ARTIŞ VE ÖZEL PROJELER

Mersin’deki iş gücünün sürekli genişlediğini ifade eden Bakan Işıkhan, “Bugün itibarıyla Mersin’de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız ve 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız ise 50 bin 388” dedi. Geçtiğimiz yıl 31 bin 796 vatandaşın işe yerleştirildiğini belirten Işıkhan, kadın ve genç istihdamına verdikleri önemi vurguladı. 2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadın çalışanın iş gücüne kazandırıldığını ve 10 bin 475 gencin istihdam edildiğini aktardı. Ayrıca engelli bireylerin üretim süreçlerine katılımını artırmak amacıyla da özel teşvik mekanizmalarının uygulandığını ifade etti.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ

İstihdamda en önemli konulardan birinin mesleki eğitim olduğuna dikkat çeken Işıkhan, “İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) ile daha fazla insana ulaşacağız” dedi. Nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayi ve iş dünyası ile iş birliğini artıracaklarını da sözlerine ekledi.

Mersin’in sanayi ve lojistik potansiyelini güçlendirerek her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Işıkhan, “Teşviklerimizle yeni iş alanları oluşturuyor, mevcut iş yerlerini büyütüyor ve şehrimizin rekabet gücünü artırıyoruz” dedi. Mersin Limanı’nın sağladığı avantajları kullanarak sanayi yatırımlarını destekleyeceklerini belirten Işıkhan, tarım ve gıda sanayisindeki potansiyeli büyütmek için teşviklerin süreceğini aktardı.

PROBLEMLERİ HIZLA ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İş dünyasına destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, “2024 itibarıyla 17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunları sahada tespit ederek çözümleri hızla uygulamaya alıyoruz” dedi. İş insanlarından yatırım yapmalarını, üretim yapmalarını ve yeni istihdam alanları açmalarını isteyen Işıkhan, iş dünyasının Türkiye ekonomisinin yükselmesi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

RAMAZAN VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Bakan Işıkhan, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi olmadığını, toplumsal dayanışmanın öneminin arttığı bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, “Hep birlikte üretecek, büyüyecek ve bu ülkenin geleceğini daha güçlü inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

İŞ DÜNYASININ ÖNEMİ VURGULANDI

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyasının ülke ekonomisinin en önemli paydaşı olduğunu belirtti. İş insanlarının reel ekonominin gerçekleriyle hareket ettiğini ifade eden Çakır, “Eğer iş dünyası daha fazla dikkate alınırsa, Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz” dedi.

İŞ KANUNUNDA DÜZENLEME GEREKEN BİR KONU

Çakır, Mersin’in 2024 yılında 10 milyar dolar ihracat rakamını geçeceğini ve ihracatında önemli bir yer edineceğini ifade etti. Ayrıca, İş Kanunu’nun “ekonomi dostu” şekilde güncellenmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Çukurova Bölgesi’nin narenciye ve meyve üretim merkezi olduğunu belirten Çakır, mevsimlik işçilerin ücreti ile ilgili sorunların ihracata zarar verdiğinin altını çizdi. Bu sorunların çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan’dan mesleki eğitim konusunda daha fazla destek talep etti. Toplantı, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri ve diğer yetkililerin katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.