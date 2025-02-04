Bakan Işıkhan’dan SGK Borçları Hakkında Açıklama

BORÇLAR 162 MİLYARA ULAŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK’ya olan ödenmemiş prim borçları hakkında önemli bilgiler verdi. “Evet, yaklaşık bir yılı aşan süredir biz belediyelerimizin SGK’ya olan, ödenmemiş olan prim borçlarını gündeme getiriyoruz. Ancak konu öyle bir noktaya ulaştı ki, sürdürülemez hale geldi borçlar. Borçlar ana paranın çok üzerinde artmaya başladı.” dedi. Işıkhan, belediyeleri SGK’ya olan prim borçlarını ödemeye çağırdıklarını, en fazla tepkinin CHP’li belediyelerden geldiğini belirtti. Türkiye’de şu anda 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunduğunu, belde belediyeleriyle birlikte toplam sayının yaklaşık 1405 olduğunu ifade etti. “Tüm bu belediyelerimizin borçları 96 milyar liraydı. Yıl sonunda rakama dikkatinizi çekmek isterim, 160 milyara ulaşmış durumda.” dedi. Ocak ayı itibariyle borçların 162 milyara ulaştığını vurguladı.

BORÇLARIN BÜYÜK KISMI CHP’Lİ BELEDİYELERDEN

Bakan Işıkhan, belediyelerin borçlarının tahsilatıyla ilgili yaptıkları duyuruları sürdürdüklerini belirtti. “Burada biz duyurularımızı yaparken belediyelerimize iletişim kurarak bu borçların ödenmesi noktasında çabalarımızı sürdürürken birçok belediye bize kamuoyunda kendilerini daha şeffaf gösterebilmek ve haklı gösterebilmek amacıyla, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi bize üzerinde ipotek olan, haciz olan gayrimenkulleri teklif ettiler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı’nın SGK borçları üzerine verdiği rakamların ve hesapların yanlış olduğunu tekrar belirtip, “SGK’nın prim alacaklarını bir yekûn olarak düşündüğümüzde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP’li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum.” dedi.

BORÇ ÖDEMEME ALIŞKANLIĞI VAR

Bakan Işıkhan, belediyelerin borç ödemememe alışkanlıklarına değindi. “Biz SGK olarak işverenlerimizden prim tahsilat oranımız yaklaşık yüzde 90. Ancak belediyelerden elde ettiğimiz tahsilat oranı yüzde 44.” dedi. Bu durumu sorun olarak gördüklerini belirten Işıkhan, “Biz her zaman olduğu gibi hem sosyal devlet olma gereği hem de tüm belediyelerimize eşit mesafede ve adil bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Borcunu ödemek isteyen tüm belediyelerimize kapımızın açık olduğunu, iletişime açık olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim.” dedi.

KAMUNUN YÜKSEK YARARINI GÖZETİYORUZ

Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği’nden gelen ziyarete de dikkat çekti. “Burada kamunun yüksek yararını gözeterek hareket ediyoruz ve konuyu tamamen çalışanlarımızın haklarının elde edilmesi, emeklilerimizin ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği konusu üzerinde biz çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı. Kamuya doğru olmayan bilgiler vermediklerini ifade eden bakan, belediyelerin borçlarını şeffaf bir şekilde açıklamaya devam ettiklerini belirtti.

SGK’NIN REHBERLİĞİ RİCA EDİLDİ

Bakan Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin SGK’nın rehberliğini rica ettiğini söyledi. “Biz bu görüşlerimizi ifade ettikten sonra da Türkiye Belediyeler Birliği heyeti de SGK’nın rehberlik etmesini rica ettiler bizden.” diyerek, SGK’nın borç tahsilatı konusundaki tarafsız çalışmalarına dikkat çekti. Belediyelerin borçlarının ödenmesi için işbirliği içerisinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.