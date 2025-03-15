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Bakan Işıkhan’dan Sürücülere İftariyelik İkramı

İŞ İNSANLARI TOPLANTISI SONRASI ETKİNLİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydınlı iş insanları ile düzenlediği toplantının ardından trafik kontrol noktasına geldi. Burada sürücülere iftariyelik ikram eden Bakan Işıkhan, “Görevlerinde başarılar dilediği” polis ekipleri ile de bir araya geldi.

VATANDAŞLARA İFTAR HEDİYESİ VE TRAFİK MESAJI

Toplantı çıkışında polis uygulama noktasına geçiş yapan Bakan, burada sürücülerle sohbet ederek iftar vakti yolda olanlara iftariyelik dağıttı. Sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini aktaran Bakan Işıkhan, etkinliğin ardından Aydın’da düzenlenecek olan Vefa İftarı programına katılmak üzere yola çıktı.

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