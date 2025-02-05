Bakan Işıkhan’dan Yeni Çalışma Düzenlemeleri Açıklaması

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Özellikle esnek çalışma modeli üzerinde duran Işıkhan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini ve sektör bazlı bir düzenleme yapılacağını belirtiyor. Bu açıklama, özellikle bazı sektörlerde çalışanların dikkatini çekiyor. Bakan Işıkhan, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan çalışma, hibrit ve esnek çalışma modellerinin denendiğini ve bu deneyimlerden yola çıkarak yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor. Artık klasik anlamda çalışan memnuniyeti ve iş yaşam dengesi gibi geleneksel yapılarla çalışma hayatını yönetmenin zorlaştığını, verimliliğin de dönüştürülmesi ve ölçülmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇALIŞMA SAATLERİNDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

Çalışma hayatında yeni modellerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Işıkhan, esnek çalışma saatlerinin hangi sektörleri kapsadığını açıklıyor. Bakan Işıkhan, esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar olacağını, özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe bu modellerin yerleşmesi amacıyla yasal çerçevenin hazırlanacağını belirtiyor. Bu sektörlerde çalışanların, yeni düzenlemelere hazırlanması gerektiğini ifade ediyor.

PLATFORM EKONOMİSİ VE ÇALIŞAN HAKLARI

Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatifleri üzerinden sektör bazında ele alınarak yeniden düzenlenecek. Bu durum, bazı sektörlerde çalışanların çalışma saatlerinin kısalabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, Işıkhan, platform ekonomisinin önemine değinerek e-ticaret, serbest çalışma ve dijital hizmetler gibi alanlarda çalışanların haklarının güvence altına alınacağını belirtiyor. İş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için de çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamaların teşvik edileceğini, mobbing ve ayrımcılık gibi uygulamalara ise kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguluyor.