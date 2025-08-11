Bakan Işıkhan, Eğitim Kolu’na Bulundu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamındaki ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilcileri ile son çalışmaları ele aldık” dedi.

İHTİYAÇ VE TALEPLER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Işıkhan, gelişmeler hakkında şunları kaydetti: “Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum.” Bu açıklamalar, toplu sözleşme sürecindeki müzakerelerin önemini ortaya koyuyor ve taraflar arasındaki iletişimin devam ettiğini gösteriyor.