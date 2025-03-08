Bakan Işıkhan, Erzurum’da İftar Yemeğine Katıldı

BAKAN IŞIKHAN’IN ERZURUM İFTAR BULUŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum’da iş insanlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Müceldili Konağı’nda gerçekleşen etkinlikte Bakan Işıkhan, Ramazan ayının sadece oruçla ilgili olmadığını, aynı zamanda dayanışmanın ve birliğin en güçlü biçimde yaşandığı bir dönem olduğuna vurgu yaptı. “Erzurum bir sevda, Erzurum vatan! Erzurum; vatan şuurunun cisimleşmiş halidir” şeklinde sözlerine devam eden Işıkhan, kentin tarihsel önemini ve ekonomik katkılarını vurguladı.

İSTİHDAMDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bakan Işıkhan, Erzurum’un iş dünyasının şu anda da aynı vizyonla ilerlediğini ifade ederek, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimizi Erzurum’da daha da güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi. 2024 itibarıyla kayıtlı iş gücü sayısının 73 bin 517’ye, kayıtlı işsizlik oranının ise 22 bin 390’a ulaştığını belirten Işıkhan, iş arayan sayısında önemli bir düşüş yaşandığını da ekledi. Ayrıca, “Erzurumlu hemşehrilerimize 2024’te 8 bin 427 yeni iş imkanı sunduk. Kadın istihdamına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Erzurum’da 2 bin 104 kadınımız iş hayatına kazandırıldı” dedi.

YATIRIM POLİTİKALARINA VURGU

İş insanlarının şehir için önemine dikkat çeken Işıkhan, Erzurum’daki sanayi bölgelerinin güçlendirilmesi gerektiğini ve bu alanda girişimciler için daha fazla destek sunulması gerektiğini söyledi. “Erzurum sanayisi ve ticareti ile önemli bir merkezdir. Tarım, hayvancılık ve gıda sanayi Erzurum’un güçlü alanlarıdır” diyen Bakan Işıkhan, 2002 yılından bu yana Erzurum’da 38 bin 939 iş yerinin teşviklerden yararlandığını dile getirdi.

GELECEK PROJELERİ

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kalkınma projelerine hız vereceklerini belirtti. Önümüzdeki dönem için planlar arasında sanayi altyapısını güçlendirmek ve mesleki eğitimi artırmak yer alıyor. İşverenlerle sürekli temasta olacaklarını vurgulayan İshıkan, “Erzurum’un en fazla ihtiyaç duyduğu meslekler arasında kaynakçılık ve lojistik sektörüne yönelik işlerin öne çıktığını görüyoruz” diyerek mesleki eğitim programlarını genişleteceklerini ifade etti.

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Bakan Işıkhan, aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü’nü de anarak, kadınların iş hayatına daha fazla katılımının önemini vurguladı. “Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için çalışıyoruz” diyen Işıkhan, Erzurum’daki İş Pozitif İstihdam Fuarı’nın başarılı olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Son olarak, Ramazan ayının ülkeye barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.