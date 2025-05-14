Bakan Işıkhan Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı Verecek

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI TANINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, “Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

EMEKLİLERİN ZAM TALEBİNE CEVAP

Bakan Işıkhan, TBMM’de düzenlenen AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilerin ara zam talebine ilişkin olarak, “Emeklilerle ilgili herhangi bir çalışmamız söz konusu değil şu an. Zaten temmuzda enflasyon kaynaklanan zam farkını alacaklar. Tabii asgari ücrette ara zam için şu an çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız ama şu an çok erken” dedi.

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ SÜRECİ

Bakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne yönelik ise, “İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız” diye belirtti.

EV KADINLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İşçilerin ve işveren sendikalarıyla birlikte çalışarak sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını ifade eden Bakan Işıkhan, “Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla, kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Bakan Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin de, “Bunu haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.