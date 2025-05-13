Bakan Işıkhan: “Hükümlülerin Hibe Desteği Arttı”

HİBE DESTEĞİ ARTIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Belirli şartları sağlayan eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi iş yerini kurmaları için vermiş olduğumuz hibe destek tutarını 300 binden 435 bin liraya çıkardık” ifadelerini kullandı. Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte katıldığı ‘Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İŞKUR Protokol Sözleşmesi İmza Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Ankara Hakimevi’ndeki imza töreni, Ceza İnfaz Kurumu’nda eğitimin önemine vurgu yapılan video gösterimi ile başladı. Törenin amacı, hükümlü ve yükümlü vatandaşların istihdama katılmasını desteklemektir.

İŞBİRLİĞİ VE GİDİŞAT

Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak İŞKUR aracılığıyla dezavantajlı kesimlerin iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik politikalar geliştirdiklerini belirtti. Işıkhan, “İşbirliği protokolünü hükümlülerin iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması noktasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi. Çalışma hayatıyla ilgili gerekli düzenlemeleri de devamlı hayata geçirdiklerini vurgulayan Işıkhan, bu kapsamda Bakanlıkları arasında imzalanacak protokolün önemli olduğunu ifade etti.

HÜKÜMLÜLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR arasındaki işbirliği protokolünün içeriğini aktaran Işıkhan, tahliyesine bir ay kalan hükümlülerin çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirileceğini belirtti. Hükümlüler, iş gücü piyasasının durumu ve İŞKUR’un sunduğu hizmetler konusunda hem pratik hem de teorik bilgilere sahip olabilecekler. İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları, bu süreçte danışmanlık hizmeti sunacak ve hibe destekleri hakkında bilgi verecek.

ÖNEMLİ SAYILAR VE DESTEKLER

Işıkhan, iş gücü uyum programının tüm vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçladığını, bununla birlikte 200 binden fazla vatandaşın iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırdıklarını söyledi. “Belirli şartları sağlayan eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi iş yerini kurmaları için vermiş olduğumuz hibe destek tutarını 300 binden 435 bin liraya çıkardık,” diyen Işıkhan, devletin yalnızca istihdam yaratmakla kalmayıp aynı zamanda girişimciliği de teşvik ettiğini belirtti.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE DESTEKLER

Işıkhan, 2014 yılından itibaren düzenlenen ‘kendi işini kurma hibe destek projeleri’ ile 2 bin 969 eski hükümlüye yaklaşık 168 milyon lira hibe desteği sağlandığını ifade etti. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla meslek eğitim kursları ve işbaşı eğitim kurslarıyla eski hükümlülere yeni beceriler kazandırıldığına dikkat çekti. 2014 yılından itibaren mesleki eğitim kurslarından bin 647 eski hükümlü ve işbaşı eğitim programlarından 2 bin 604 eski hükümlünün yararlandığını bildirdi. Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un protokolü imzalamasıyla son buldu.