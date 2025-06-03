Bakan Işıkhan, ILO ile görüştü

TOPLANTIDA ÖNEMLİ TEMALAR ELE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile bir araya geldi. Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılmak amacıyla bulunduğu Cenevre’de önemli temaslarda bulunuyor. Bakan Işıkhan, BM Binası’nda yapılan görüşmede Türkiye’nin sosyal adaletin ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla atmış olduğu adımları vurguladı.

KÜRESEL VE BÖLGESEL KRİZLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Görüşme sırasında Türkiye’nin, küresel ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolü de gündeme getirildi. Bakan Işıkhan’a, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti. Bu önemli toplantı, Türkiye’nin uluslararası arenada sosyal politika konularındaki rolünü pekiştirmek amacıyla düzenlendi.