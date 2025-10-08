Bakan Işıkhan, İş Sağlığı Güvenliği Kongresi’nde Açıklamalarda Bulundu

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Sosyal Bilimler ve İş Sağlığı Güvenliği Kongresi’ne katıldı. Katılımının ardından Bakan Işıkhan, “İnsan hayatında kilit bir nokta oynayan ve sosyal yaşamın önemli bir parçası olan çalışma hayatı, sağlık ve güvenliğin sağlanması sürecinde birçok konuyu içinde barındıran bir alandır. İş sağlığı ve güvenliği ise hiç kuşkusuz, bütün disiplinlerin birbirine bağlı olduğu ve domino etkisiyle birbirini derinden etkilediği bu kapsamlı mecranın en büyük taşıdır. Çalışma hayatını ayakta tutan işçilerimizin, emekçimizin, çalışanlarımızın can güvenliğinin olmadığı bir yerde, ne üretimden ne de insanca bir yaşamdan bahsedebiliriz. Bu sebeple, bakanlık olarak bizim için çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru, en az istihdamı ve işgücü nitelikleri kadar önemli bir husustur. Her fırsatta defaatle ifade ettiğim gibi bu konu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu anlayışla, insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek ve iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyor, her türlü adımı atıyoruz” dedi.

251 BİN 873 İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ EĞİTİM ALMIŞTIR

Bakan Işıkhan, yürüttükleri çalışmalar neticesinde iş kazalarına bağlı ölüm oranlarında kayda değer bir azalma sağlandığını belirterek, “Sürekli geliştirme ve etkin denetim anlayışıyla daima teyakkuzda olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Hedefimiz; yalnızca kazaları önlemek değil, aynı zamanda tüm işyerlerinde ‘sıfır kaza, sıfır risk kültürü’ yerleştirmektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun; 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren hükümleri; kamu işyerleri ile 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerlerini de kapsamına almış; böylece ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi açısından önemli bir aşama daha kaydedilmiştir. Uygulamaların etkinleştirilmesi amacıyla özellikle TESK ile iş birliği içerisinde, küçük işletmelerin kendi İSG süreçlerini yürütebilmelerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiş ve bugüne kadar 251 bin 873 işveren veya işveren vekili eğitim almıştır. Ayrıca, bu kesimin temel eğitimlere erişiminin kolaylaştırılması için uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde, özellikle küçük esnafa yönelik risklerin belirlenmesi, acil durum planlamaları ve rehberlik hizmetleri de geliştirilecektir. Kanunun uygulanmasıyla birlikte İSG profesyoneli ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlar da atılmış, sahadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak mevzuatta düzenleme yapılmış, piyasanın ihtiyaç duyduğu A sınıfı ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısında yaklaşık 10 bin kişilik bir artış sağlanmıştır” diye konuştu.

İSG DERSLERİNİN TÜM GENÇLERİMİZE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci çerçevesinde kimyasal, kanserojen ve mutajen maddelere ilişkin direktiflerin mevzuata aktarılması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, patlayıcı ortamlarla ilgili düzenlemeler ve çalışanlara yönelik eğitimlerin de hızla tamamlanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, “AB destekli ‘Avrupa Birliği Ortak İSG Stratejisi Geliştirilerek Kırsal ve Endüstriyel Tarım Alanlarındaki Kadın, Genç ve Göçmen İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi’ projesinin ve ‘Kobilerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Organize İşbirliği Projesi’nin de başvuru ve onay süreçlerini tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki dönemde çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere 7’den 70’e toplumumuzun her bir ferdinin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemeleri için kapsayıcı ve sürdürülebilir programları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle okul öncesi dönemde olan çocuklarımıza yönelik ‘Sağlık ve Güvenlik Oyun Kutusu’ projemizi ülkemizdeki tüm okul öncesi sınıflarımıza yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Bu faaliyetlerimizi ilkokul, lise ve üniversite seviyesine çıkararak, Yükseköğretim Kurulu ve MEB ile yürütülecek ortak çalışmalarımız kapsamında, İSG derslerinin tüm gençlerimize ulaşmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle gençlerimizin daha okul yıllarında iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip, iş gücü piyasasına hazırlık sürecinde daha donanımlı bireyler olarak yetişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İNSAN CANININ KORUNMASI İNSANLIĞIMIZIN BİR GEREĞİ

Bakan Işıkhan, bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği alanına sağladıkları her katkıyı her şeyden evvel insan hayatına yapılmış bir katkı olarak gördüklerini belirterek, “Tüm paydaşlarımıza birlikte gerçekleştireceğimiz, gelecek çalışmalarımızın daha büyük bir kararlılıkla sürdürüleceğini buradan özellikle vurgulamak istedim. İnsan canının korunmasının işimizden önce insanlığımızın bir gereği olduğunu asla unutmamalıyız. Tüm insanlık olarak hiçbir çalışanın, hiçbir insanın işi yüzünden hayatını ve sağlığını kaybetmediği daha müreffeh bir çalışma hayatı için, daha güvenli bir sosyal hayat için her zamankinden daha bilinçli, daha dikkatli ve daha duyarlı davranmak zorundayız. Bu vesileyle buradan, tüm dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden 60 bine yakın masumun kanını döken katil İsrail’in, Gazze’de güvenliğini ve canını hiçe sayarak şehit ettiği sağlık, eğitim ve medya çalışanları başta olmak üzere tüm şehit emekçilerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum” dedi.