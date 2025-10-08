Bakan Işıkhan, İş Sağlığı ve Güvenliğine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek, insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak ve iş sağlığı ile güvenliğini en yüksek standartlara taşımak amacıyla tüm güçleriyle çalıştıklarını duyurdu. Işıkhan, Sosyal Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Konferans Salonu’nda gerçekleşen Uluslararası Sosyal Bilimler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, akademik camianın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çabalarını çok değerli bulduğunu ifade ederek, tüm akademisyenleri ve uzmanları kutladı. İnsan hayatında kritik bir yer tutan çalışma hayatının sağlık ve güvenliğin sağlanması gibi pek çok konuyu kapsayan çok yönlü bir alan olduğunu belirten Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin birçok disiplini birbirine bağlayan ve domino etkisiyle birbirini etkileyen “en büyük taş” olduğunu dile getirdi.

İş Güvenliği Bir Kırmızı Çizgidir

Çalışma hayatındaki işçi, emekçi ve çalışanların can güvenliğinin olmadığı durumlarda, insanca bir yaşam ve üretimden söz edilemeyeceğini vurgulayan Işıkhan, “Bakanlık olarak bizim için çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru, en az istihdamı ve iş gücü nitelikleri kadar önemli bir husustur. Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir.” dedi. İnsana yakışır istihdam olanaklarını artırmak ve iş sağlığı ile güvenliğini en yüksek standartlara taşımak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını belirten Işıkhan, önemli çalışmalar sonucunda iş kazalarına bağlı ölüm oranlarında kayda değer bir azalma sağladıklarını ancak “sürekli iyileştirme” ve “etkin denetim” anlayışıyla daima tetikte olduklarını ifade etti.

Sıfır Kaza Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor

Işıkhan, hedeflerinin yalnızca kazaları önlemek değil, tüm iş yerlerinde “sıfır kaza, sıfır risk” kültürünü yerleştirmek olduğunu belirtti. “Bu hedefimize yönelik olarak, bugüne kadar pek çok faaliyeti gerçekleştirdik.” diyen Işıkhan, “İş’te Güvenli Gelecek Buluşmaları”nın ilk toplantısını şubatta Ankara’da gerçekleştirdiklerini hatırlattı. “Ağaç yaşken eğilir” anlayışıyla, “İş’te Güvenli Gelecek” temalı tırları ile çeşitli illerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ileten Işıkhan, “Her mecrada çalışmalarımızı sürdürdük.” dedi.

2026-2030 Politika Belgesi Hazırlıkları Başladı

Bakan Işıkhan, ülkenin iş sağlığı ve güvenliği vizyonunu belirleyecek 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıklarına başladıklarını vurguladı. “Politikanın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınması temel anlayışımızdır.” ifadelerini kullanan Işıkhan, 8 yıl aradan sonra Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ni temmuzda yeniden topladıklarını hatırlattı. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren hükümleri hakkında bilgi veren Işıkhan, uygulamaların etkinleştirilmesi amacıyla küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine yönelik düzenlemeleri hayata geçirdiklerini aktardı. Bugüne kadar 251 bin 873 işveren veya işveren vekilinin eğitim aldığını ekledi.

Toplum Bilincini Geliştirmek Amacıyla Projeler Hayata Geçirilecek

Işıkhan, toplumun her bireyinin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemesi için sürdürülebilir programlar hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. “Özellikle okul öncesi dönemde olan çocuklarımıza yönelik ‘Sağlık ve Güvenlik Oyun Kutusu’ projemizi ülkemizdeki tüm okul öncesi sınıflara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. Gençlerin bu alanda bilgi sahibi olarak iş gücü piyasasına adım atmalarını sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüteceklerini ekledi. Işıkhan, her katkıyı insan hayatına yapılmış bir yatırım olarak gördüklerini ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek için sosyal iletişim kanallarını açık tutma gerekliliğine vurgu yaptı.

İşbirlikleri ile Başarıyı Artırmak Önemlidir

Işıkhan, akademik camia ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapmanın önemine değinerek, “Bu alanda başarılı bir kamu politikasının yürütülmesi için bireysel farkındalık ve toplumsal işbirliğinin gerekli olduğunu unutmamalıyız.” dedi. Tüm insani duygularla, daha güvenli bir çalışma hayatı için tedbirli ve duyarlı davranmak gerektiğini vurgulayan Işıkhan, Gazze’de hayatını kaybedenlerin anısına saygı gösterdi. Kongre katılımcılarına, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılmasının önemini hatırlatarak, kongrenin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitelerin Rolü

Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinerek, dünyada her gün 1 milyon iş kazası yaşandığını belirtti. Türkiye’deki iş kazalarının son 20 yılda azaldığını ancak yeterli olmadığını ifade eden Aydın, üniversitelerin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Aydın, Bakan Işıkhan ve ekibinin “önce güven” anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında sergiledikleri politikaları takdir etti. Kongre, ilgili bürokratlar, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla sona erdi.