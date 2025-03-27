Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Yüzde 8,2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şubat ayı işsizlik verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, “2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM İMKANLARININ ARTIRILMASI

Bakan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat Ayı İş Gücü İstatistikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada, istihdam imkanlarını artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için sağlam çaba sarf ettiklerini vurguladı. İşsizlik oranının son 22 aydır tek haneli rakamlarda seyrettiğini belirten Işıkhan, “İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu” dedi.

İŞGÜCÜ VE KATILMA ORANI

Işıkhan, işgücüne dair de önemli bilgileri paylaştı. “2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak işgücü 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.” diyerek, ülkenin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri değerlendirerek, işsizlikle mücadeleye yönelik politikalar geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.