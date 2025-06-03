Bakan Işıkhan, İsviçre’de görüşmeler yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentine gelerek 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katıldı. Burada, Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile görüşmeler yaptı. Bakan Işıkhan, bu görüşmeye dair “113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawad ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirmek üzere atabileceğimiz adımları ele aldık” dedi. Işıkhan, Suriye’nin istikrarı için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini de belirtti.

İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Bakan Işıkhan, Iraklı muhatabı Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin olarak, “113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, iki ülke arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini kurumsallaştırmayı sağlayacak adımları değerlendirdik” ifadesini kullandı. Işıkhan, Irak’ın refahı ve bölgesel barış için gerekenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ İLE İŞBİRLİĞİ

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile de görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, “Sosyal diyalog mekanizmalarımızı sadece ulusal değil, uluslararası alanda da güçlendirmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. Bu görüşmede, Türkiye’nin sosyal adaletin güçlendirilmesi konusundaki çabalarından bahsedildi. Ayrıca, ülkenin küresel ve bölgesel krizlerde arabuluculuk rolü de ele alındı. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde huzur, barış ve istikrar için kararlı duruş sergileyeceklerini aktardı.

GENEL KURULDA KONUŞMA

Bakan Işıkhan, yarın Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu’nda hitap edecek.