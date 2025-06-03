Bakan Işıkhan, Kabawad ile görüştü

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile görüştü. Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine gitti. Bu ziyaret çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmayı planlayan Işıkhan, Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kabawad ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşme, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcilik Konutu’nda yapıldı. İki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, çalışma hayatını ilgilendiren konularda tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi hususu da değerlendirildi. Bakan Işıkhan’a, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.