Bakan Işıkhan, Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi’ne katıldı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİLİS’TE SEMİNERDE BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis’te düzenlenen ‘Ben İyiysem Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’ seminerine katıldı. Bakan Işıkhan, Kilis’e yaptığı ziyarette ilk olarak Vali Tahir Şahin ile bir araya geldi. Ardından bir otelde yapılan seminere katıldı. Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Türkiye’nin her yerini ziyaret ettiklerini ve bu süreçte yapılması gereken çalışmaları belirlediklerini ifade etti.

DEPREM SONRASI DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Işıkhan, “Çalışma hayatına dair ihtiyaçlar doğrultusunda tüm imkanları seferber ettik” diyerek, yıkılan ya da hasar gören binaların yeniden inşası ile birlikte çalışanlara maddi ve manevi destek sağladıklarını belirtti. Bakan, “Depremden sonra ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ni hızla devreye aldık. Başvuruları belge talep etmeden değerlendirip ödemeleri bekletmeden gerçekleştirdik. Bu desteğin süresini üç aydan altı aya uzatarak 111 binden fazla çalışana 1 milyar liradan fazla ödeme yaptık” dedi. Kısa çalışmadan yararlanamayanlar için Nakdi Ücret Desteği’ni hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda 82 bin kişi için yaklaşık 700 milyon lira destek sunduklarını söyledi.

Bölgedeki istihdamı canlandırmak için toplum yararına 77 bin kontenjan tahsis ettiklerini ve bu doğrultuda 15 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Bakan, sosyal güvenlik alanında SGK borçlarının 2025 yılı sonuna kadar ertelendiğini, sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim sağlamak amacıyla katılım paylarının kaldırıldığını vurguladı.

KADINLARA YÖNELİK PROJELER

Bakan Işıkhan, Kilis’te depremler süresince gerileyen istihdam oranını artırmayı amaçladıklarını ve kenti daha ileriye taşımak için çalışma yapacaklarını ifade etti. Bakan, ÇASGEM aracılığıyla Kilis ve deprem bölgesindeki diğer dört ilde ‘Ben İyiysem Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu proje kapsamında işçilere motivasyon seminerleri, odak grup toplantıları ve birebir görüşmelerle destek veriliyor.

Bakan Işıkhan, bu projeyi şöyle tanımladı: “Projemiz, aile içi iletişim, travma sonrası stres bozukluğuyla başa çıkma, iş yerinde psikolojik risk faktörleri gibi önemli konuları içermektedir. İstiyoruz ki kadınlar iş gücü içinde aktif bir role sahip olabilsin ve ailelerinin temel destekleyicisi olarak varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilsinler. Bu vesileyle, kadınların iyilik halleri ve stresle başa çıkma kapasiteleri artmış olacak.”