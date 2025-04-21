Bakan Işıkhan Kilis’te Temasta Bulundu

VEDAT IŞIKHAN KİLİS’TE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temas amaçlı Kilis’e geldi. İlk olarak Kilis Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada Kilis Valisi Tahir Şahin ve protokol üyeleri ile bir araya geldi. İkili, selamlaştıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı.

DEPREMZEDA KADINLAR İÇİN SEMİNER PROGRAMINA KATILACAK

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Işıkhan, depremzede kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlendirilmesini amaçlayan projeye dair düzenlenen seminer programına katılacak. Bu etkinlik, kadınların toplumda daha aktif rol alabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.