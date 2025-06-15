Bakan Işıkhan Kiraz Festivali’nde Bulundu

MARDİN’DE KİRAZ FESTİVALİ YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali’ne katıldı. Bu anlamlı etkinliğe Bakan Işıkhan ile birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de katılım gösterdi.

YÖRESEL ÜRÜNLERİN SATIŞI VE KONUŞMA

Bakan Işıkhan, festival süresince geliri Gazze’ye bağışlanmak üzere hazırlanan yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantları ziyaret etti. Programda yaptığı konuşmada, Yeşilli ilçesinin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirtti. Işıkhan, festivalin kültürel zenginliğin geleceğe nasıl taşındığını vurguladı, “Kültürel değerlerimiz, dünya ve gelecek kuşaklara ince bir işçilikle, alın teri ve göz nuru ile aktarılıyor” dedi. El sanatlarından yöresel lezzetlere, konserlerden yarışmalara kadar birçok güzelliğin sergilendiğini ifade etti.

YEŞİLLİ’NİN GELECEĞİNE VURGU

Organizasyonun arkasında emeği geçenlere teşekkür eden Işıkhan, hem Yeşilli’nin hem de Mardin’in, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu aktardı. “Hamdolsun, ilçemiz ve belediyemiz, devlet yatırımlarıyla her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor” diyen Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve milletin birlikte çalışması gerektiğine inandığını belirtti. Mardin’in tüm unsurları ile hak ettiği noktaya taşınacağına olan inancını dile getirdi.

Salih KESKİN/MARDİN