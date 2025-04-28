Bakan Işıkhan Maç Yaptı Basınla

BAKAN IŞIKHAN’IN FUTBOL MAÇI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen turnuvada sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla halı sahada futbol maçı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen ‘2. İşçi, İşveren ve Kamu Çalışanları Futbol Turnuvası’, bu yıl çeşitli sendika ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada, birinci olan SGK takımına madalya ve kupa takdim eden Bakan Işıkhan, futbolun birleştirici gücüne dikkat çekti.

GELENEKSEL HALE GETİRMEK

Maç öncesinde açıklama yapan Işıkhan, geçen yıl düzenledikleri futbol turnuvasını bu yıl da tekrarlamak istediklerini belirtti. “1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü olmasının yanı sıra birlikteliğin, kardeşliğin ve dostluğu geliştirmenin günü olduğuna vurgu yapıyorum,” diyen Işıkhan, sendikaların temsilcileriyle aynı takımda yer alacaklarını ve gazetecilerin de dahil olduğu bir grupla futbol maçı yapacaklarını ifade etti.

SOSYAL DİYALOGUN ÖNEMİ

Sosyal diyaloğun çalışma hayatındaki rolüne dikkat çeken Işıkhan, “Sosyal diyalog çok önemli. Sizler de şahit oluyorsunuz, masada elbette emekçilerimizin, işverenlerimizin taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz,” diyerek, spor aracılığıyla dostluğun pekişeceğini düşündüğünü belirtti.

SPORUN BİRLİK VE BERABERLİK SİMGESİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, spor yoluyla sağlanan birlikteliğin değerli olduğunu vurguladı. Arslan, “Bir maçta tüm sorunlarımız ortadan kalkmayacak ama birlik ve beraberliğimizin simgesi olarak sporu öne koymak çok kıymetli,” dedi. “1 Mayıs emekçilerin bir hazırlık maçı. Bugün mini bir antrenman yapıyoruz,” sözleriyle etkinliğin önemini dile getirdi.

ÖNEMLİ MÜZAKERELER YOLDA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılış konuşmasına tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başladı. Ağustos ayında başlayacak olan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme müzakerelerine değinen Yalçın, “Bakan Bey’in ifade ettiği gibi beraber aynı takımda olacağız, fakat toplu sözleşmede bu mümkün değil,” dedi. Yalçın, 1 Mayıs’ı dostluk ve kardeşlik içerisinde geçirmek için mücadele vereceklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan ve sendika başkanlarının yer aldığı Kırmızı Takım, basın mensuplarından oluşan Mavi Takım’ı 8-4’lük skorla mağlup etti.