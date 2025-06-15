Bakan Işıkhan, Mardin’de İstihdam Verilerini Paylaştı

ÇALIŞMA POLİTİKALARI VE İSTİHDAM VERİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de medya temsilcileriyle bir araya gelerek kentteki istihdam verilerini paylaştı ve uygulanan iş gücü politikaları hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde toplam 273 personelin vatandaşların taleplerini karşılamak için görev yaptığını kaydetti. Mardin’deki temel iş gücü istatistiklerine göre, istihdam oranı yüzde 39,5, işsizlik oranı ise yüzde 11,1 seviyesinde. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 44,5 olarak belirlendi. İstihdamın sektörlere göre dağılımı ise yüzde 15,6 tarım, yüzde 26,2 sanayi ve hizmet sektörünün yüzde 58-59 seviyelerine ulaştığını açıkladı.

İstihdam Politikalarının Amaçları

İŞKUR aracılığıyla yalnızca bilgi vermek amacıyla sunulan çok sayıda hizmet ve politikanın mevcut olduğunu belirten Işıkhan, aktif iş gücü programlarının ana amacının, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere iş gücüne ya da istihdama katılımda güçlük çeken vatandaşlara destek vermek olduğunu ifade etti. Işıkhan, “İşsizlik oranı yüzde 8,2 çıktı en son değerlendirmede TÜİK’in. Bu işsizlik oranının son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu da vurgulamak istiyorum” dedi. Bunun arkasında aktif istihdam politikalarının etkisi bulunduğuna dikkat çeken Bakan, İŞKUR Gençlik Programı ve Engelsiz İŞKUR programlarıyla bu başarıya ulaştıklarını düşündüğünü belirtti.

İş Kulüpleri ve Destekleyici Programlar

Mardin’de iş kulüplerinin Türkiye genelinde yaklaşık 81 ilde örgütlendiğini ve burada 3 bine yakın vatandaşın bu hizmetlerden yararlandığını sözlerine ekleyen Işıkhan, 2009’dan bu yana Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Mardin’de yaklaşık 58 bin vatandaşa destek verildiğini, iş gücü uyum programları çerçevesinde ise toplam 22 program düzenlendiğini ve 5 bin 675 kişinin bu programlardan yararlandığını belirtti. Mardin’de ihtiyaç duyulan meslekleri de sıralayan Işıkhan, “Özellikle makineci, dikiş, düz makineci gibi mesleklerde temininde güçlük çektiğimiz alanlar bulunuyor” dedi.

Sosyal Destek ve Güvenlik Uygulamaları

Mardin’de aktif sigortalı sayısının 2002’de 46 bin 549 iken, 2025 yılı Şubat ayına kadar bu sayının 190 bine ulaşmasının beklendiği ve yaşlılık aylığı alan kadın sayısının bin 769, erkek sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu ifade eden Işıkhan, malullük aylığı alan kadın ve erkek sayısını da paylaştı. Sosyal desteklerin sürdüğünü vurgulayan Bakan, işverenlere yönelik sosyal güvenlik destek primi uygulamalarının devam ettiğini, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındığını belirtti. Mardin’de 195 bin 220 kişinin primini kendisinin ödediğini, zor durumda olan vatandaşların GSS priminin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Program Sonu ve Kutlama

Bakan Işıkhan, teşviklerin ve desteklerin önemine de değinerek, SGK tarafından verilen teşviklerin toplamda 8,6 milyarı aştığını belirtti. Ayrıca, uluslararası iş gücü kapsamında 2024 yılında Mardin’de çalışmak üzere 148 çalışma izni ve muafiyet sağlandığını da aktardı. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) hizmetlerinden 18 bine yakın vatandaşın yararlandığını kaydeden Bakan, program sonunda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un kendisine çiçek takdim ederek Babalar Günü’nü kutladığını ifade etti.