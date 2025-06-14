Bakan Işıkhan, Mardin’de Manastırı Ziyaret Etti

BAKAN IŞIKHAN MARDİN’DE DİN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’e gerçekleştirdiği ziyarette Deyrulzafaran Manastırı’nı ziyaret etti. Bakan Işıkhan, buraya gelmeden önce yapmayı planladığı çeşitli ziyaretler için öğle saatlerinde Mardin’e ulaştı. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, milletvekili Faruk Kılıç ve il protokolü tarafından karşılandı.

MANASTIRDAKİ BİLGİ ALIMI VE HEDİYELER

Ziyaretin öncesinde Bakan Işıkhan, ‘Din Temsilcileriyle Buluşma’ programına katılmak üzere Deyrulzafaran Manastırı’na geçti. Manastırın girişinde Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan ve beraberindekiler manastırı gezerek, burası hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ayrıca, Metropolit Özmen’e özel bastırılmış hatıra para hediye eden Bakan Işıkhan, bu jestiyle dikkat çekti. Özmen de Bakan Işıkhan’a Süryani kitapları hediye etti.