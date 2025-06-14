Bakan Işıkhan, Mardin’de Temaslar Gerçekleştirdi

BAKAN IŞIKHAN DEYRUZAFARAN MANASTIRI’NI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı’nda din temsilcileriyle buluştu. Mardin’deki çeşitli temas ve ziyaretler çerçevesinde bulunan Bakan Işıkhan, öncelikle Artuklu ilçesinde yer alan Süryani cemaatinin önemli ibadet merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran Manastırı’nı gezdi.

BİLGİ ALDI VE HEDİYELER VERİLDİ

Ziyarette Bakan Işıkhan’a Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Deyrulzafaran Manastırı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, görüşmede Metropolit Saliba Özmen’le de buluştu. Özmen, Bakan Işıkhan’a Süryanilerle ilgili kitaplar hediye etti. Duygusal bir jest olarak Bakan Işıkhan, Özmen’e Mor Gabriel Manastırı için darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti.

MARDİN’İN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Bakan Işıkhan’ın Mardin ziyaretleri, bölgenin kültürel zenginliğini ve çok kültürlülüğünü tekrar gündeme getirdi. Bu tür temaslar, diyalog ve hoşgörüyü artırma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.