Bakan Işıkhan, Mardin’de Vefa İftarına Katıldı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MARDİN’DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, baba ocağı Mardin’de düzenlenen “Vefa Buluşması İftar Programı”na katıldı. Mardin’deki ziyaretlerine AK Parti İl Başkanlığına yapmış olduğu ziyaretle başlayan Işıkhan, ardından Yeşilli ilçesinde iftar programında konuştu. Işıkhan, programın başlangıcında Kur’an-ı Kerim okunmasının akabinde konuşmasına geçti.

BAKAN IŞIKHAN’IN VEFALI SÖZLERİ

Bakan Işıkhan, Mardin’in kardeşlik sofralarında bir arada olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “AK Parti demek kadirşinaslık, vefa, gönül birliği demek” diyen Işıkhan, partinin esasen bir vefa hareketi olduğunu söyledi. 24 yıllık siyasi hedeflerinin yanı sıra, yüzyıllara dayanan büyük bir davaya gönülden bağlı olduklarını vurguladı. “Davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız çeyrek asra yaklaşan bu kararlı yürüyüşümüz boyunca, hamdolsun, ülkemizi ilgilendiren her mecrada sayısız esere imza attık,” şeklinde konuştu.

MARDİN’İN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bakan Işıkhan, Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerde yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “İnşallah Mardin’i yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Büyüklerimizi, emektarlarımızı, esnafımızı, işçilerimizi ve üreticilerimizi ziyaret edeceğim. Onların sorunlarını yakından takip edeceğim” dedi. Işıkhan, Mardin’in bir bakanı ve kardeşi olarak, vatandaşların her zaman yanında olacağını ve bakanlığın kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

İFTAR SOFRALARINDAKİ MUTLULUK

Son olarak, “Baba ocağım Mardin’in bu bereket ve muhabbet dolu iftar sofralarında, siz değerli hemşerilerimle bir arada olmaktan duyduğum büyük mutluluğu bir kez daha ifade ediyor, kardeşlik ve vefa buluşmamızın milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.