Bakan Işıkhan, Mektubu Okudu

BAKAN IŞIKHAN SAKARYA’DA ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya’da düzenlediği ziyaret kapsamında şehit ailesini ziyaret etti. Sakarya’ya bir dizi program için gelen Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliği çerçevesinde Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk’ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine yönelik kaleme aldığı “Terörsüz Türkiye” mektubunu okudu.

MEKTUPTAKİ DUYGULAR

Bakan Işıkhan, şehit annesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Işıkhan, mektubu da teslim etti. Mektup içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli kardeşim, sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullanıyor. Erdoğan, şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmanın devletin en temel vazifesi olduğunu vurguluyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı mektubunda, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik” diyerek, bu uğurda verilen şehitleri anarak, “Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak ‘Terörsüz Türkiye’yi inşa ediyoruz” şeklinde belirtiyor. Erdoğan, bu süreçte hiçbir pazarlığa yer olmadığını tekrar eden ifadelerle, şehit ve gazilere zarar verecek bir adım atılmayacağının altını çiziyor.

İLERİYE DÖNÜK İYİ NİYET

Mektubun devamında şehitlerimizin aziz ruhlarını onurlandıracak bir vizyon ile birliktelik mesajı veriliyor. Erdoğan, şehit ailelerine ve gazilere en güzel dileklerde bulunarak, “Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum” diyerek sözlerini sonlandırıyor. Özellikle, şehitlerin ailelerine duyulan sevgiyi ve saygıyı ifade eden bu mektup, terörle mücadeledeki kararlılığı ve azmi ortaya koyuyor.