Bakan Işıkhan, Memur-Sen’in İftarında Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen’in düzenlediği “Minik Kalplerde Umudu Yaşat” adlı iftar programına katıldı. Bu etkinlikte, yetim çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlendi. İftar sonrasında müzik performansları ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Bakan Işıkhan, “Annesiz babasız kalan veya aileleri tarafından bakılamayan çocukların sorumluluğu tüm topluma ve insanlığa düşüyor” diyerek, çocuklara sahip çıkmanın milli bir görev olduğunu ve bunun insanlık adına büyük bir gereklilik olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL HASSASİYET

Işıkhan, Türk milletinin devleti, sivil toplum kuruluşları ve her bireyiyle bu konuda hassas ve yardımsever olduğunu belirtirken, “Inancımızdan ve kültürel kodlarımızdan gelen bu hassasiyet, sosyal devlet anlayışımıza yön vermeye devam ediyor. Geçmişte Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesi, son çeyrek asırda sahada hissedilen bir gerçek haline geldi.” dedi. Memur-Sen’in sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çeken Işıkhan, Suriye’de 400 briket ev barındıran Mehmet Akif İnan Mahallesi’nin yanı sıra 20 derslikli bir okul inşaatı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

NEŞELİ ETKİNLİK

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, etkinliğin neşesinden bahsederek, “İftardan önce bu salona uğradım ve panayır gibiydi. Yüzlerini boyayan, koşturan ve oyun oynayan çocuklar vardı. Burası gerçekten çok neşeliydi. Bu Memur-Sen’in bu anlamda en neşeli günü.” şeklinde konuştu. – ANKARA