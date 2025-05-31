Bakan Işıkhan, Mücbir Sebep Uzatıldı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bugünden itibaren sona ermesi beklenen mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu. Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya, deprem bölgelerindeki illerin çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. “Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir” diyen Işıkhan, mücbir sebep halinin uzatılmasını açıkladı.

BORÇ VE BELGE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, deprem felaketinin gerçekleştiği tarihte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan mükelleflerden sigortalı çalıştıran iş yerleri, ilgili belgelerini 15 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri halinde, bu belgeler yasal süre içinde verilmiş sayılacak. Ayrıca, 2023, 2024 yılları ve 2025 yılının Ocak-Ekim aylarına ait beyannamelerin 2 Şubat 2026 tarihine kadar Kuruma verilmesi durumunda, bu beyannameler de yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

PRİM BORÇLARINDA ERTELEME

6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları, 31 Aralık 2025 tarihine kadar; 2023, 2024 yıllarına ait ve 2025 yılının Ocak-Ekim aylarına ilişkin prim borçları ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar gecikme cezası ve zammı olmadan ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçlarını yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş işverenler ve sigortalılar için, 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödenebilecek.

TAKSİTLENDİRME İMKANI

İşverenlerin 6 Şubat 2023’ten önce vadesi dolmuş borçları için 31 Aralık 2025’e (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için ise 31 Temmuz 2026’ya kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve belirlenen diğer şartları sağlaması kaydıyla, faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı geliyor. Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalıların borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının son ödeme tarihleri, mücbir sebep tarihine göre güncellendi.