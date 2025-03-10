Bakan Işıkhan: MYK Belgeli İş Gücü 3 Milyon

ÇALIŞMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı” ifadelerini kullandı.

MYK BELGELİ İŞ GÜCÜ ARTIYOR

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını duyurdu. Bu konuyla ilgili olarak, “MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA İLERLEME

Işıkhan, nitelikli iş gücünü artırmayı ve çeşitli alanlarda eğitimler vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Bakanlığın istihdam stratejileri çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayısındaki artışın önemi vurgulandı.