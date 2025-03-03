Bakan Işıkhan Öğrencilerle İftarda Bir Araya Geldi

IFTAR PROGRAMINA KATILIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi’nin yemekhanesinde düzenlenen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Hacettepe Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde gerçekleşen iftar programında Bakan Işıkhan, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile birlikte öğrencilere yemek servisi yaptı. Daha sonra öğrencilerle birlikte masaya oturan Bakan Işıkhan, ezanın okunmasıyla birlikte orucunu açtı. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Bakan Işıkhan, programda öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

GENÇLER İÇİN İŞ TECRÜBESİ OLUŞTURMAK

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgi vererek, “Programın temeli, üniversitedeki öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken iş dünyasına geçiş yapmaları ve iş piyasasına uyum sağlamaları için uygun bir atmosfer oluşturmak” dedi. Özel sektörde işsiz kalma sorularının sıkça gündeme geldiğini belirten Bakan, “Gençler iş dünyasına girememelerinin sebebi tecrübesizlik olarak ifade ediliyor. Biz bu durumu ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM FIRSATLARI VE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA İMKÂNLARI

Öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken cep harçlığı gibi bir katkı alacaklarını ifade eden Bakan Işıkhan, “Bu program öğrencilerimizi iş gücü piyasasına hazırlayacak. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, finansal okuryazarlık, iş sağlığı güvenliği ve stresle başa çıkma konularında eğitimler verilecek ayrıca kısa süreli çalışma fırsatları sunulacak” dedi.

KYK BURSUNA SAHİP ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İMKÂNI

Bakan Işıkhan, üniversitede yürütülen kamu hizmeti alanlarında ve sektörlerinde öğrencilerin çalışmalarının gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Ayrıca, “KYK burslarından yararlanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler. Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler kapsamda. Ancak uzaktan eğitim veya açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler bu programdan yararlanamayacaklar” dedi. İftar sonrası Bakan Işıkhan, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. – ANKARA