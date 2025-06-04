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Bakan Işıkhan, Somali Bakanı İle Görüştü

VEDAT IŞIKHAN SOMALİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi. Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Genel Kurula hitabının ardından temaslarını devam ettirdi.

İŞBİRLİKLERİNE VURGU YAPILDI

BM binasında gerçekleştirilen görüşmede, Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal politikalar konusundaki işbirliklerinin önemini dile getirdi. Bu önemli görüşmede Bakan Işıkhan’a, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

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