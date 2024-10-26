Bakan Işıkhan: Teröristler Bağımsızlığa Saldırıyor

Bakan Işıkhan Yüksekova’da Kongreye Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yüksekova Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 8’inci Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bu kongrede tek aday olarak mevcut başkan Burhan Yaşar yeniden seçildi. Bakan Işıkhan, kongrede yaptığı konuşmada, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, hastanede tedavi gören yaralılara da şifa temenni etti. TUSAŞ’ın savunma sanayinin merkezi ve büyük öneme sahip bir kurum olduğunu vurguladı.

TUSAŞ, Türkiye’nin Bağımsızlığının Temeli

Bakan Işıkhan, “TUSAŞ’ta hem istiklalimizin hem de istikbalimizin temeli olan, Gök Vatan’da bağımsızlığımızı sağlamaya yönelik yerli ve milli savunma projeleri hayata geçiriliyor. Bu nedenle, alçak teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırı, doğrudan Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik bir tehdit oluşturuyor” dedi. Hürjet, Hürkuş, Atak, Gökbey ve Milli Muharip uçağı Kaan gibi birçok yerli savunma projesinin üretiminde yer alan bu gibi alçakça saldırıların, Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefini bozma çabaları olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Yükselişi Engellenemeyecek

Bakan Işıkhan, “Bu saldırının arkasındaki tetikçileri ve onların güdümündeki asıl fail olanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Türkiye’nin yükselişini engelleyemezsiniz” ifadelerini kullandı. TUSAŞ mühendislerinin tüm dünyaya duyurduğu gibi, “Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Onlar engel olmaya çalıştıkça biz daha fazla gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Bakan Işıkhan, yaşanan bu zorluklara karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.