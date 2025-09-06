Bakan Işıkhan, Terörsüz Türkiye hedefini vurguladı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadele konularında bir araya gelindiğinde neler başarılabileceğini tüm dünyaya göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Işıkhan, “Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle devletimizin kırk yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız.” ifadesini kullandı. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşan Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı”nın, emek ve davasına adanmış kadrolarla, geleceğine inanan bir millet istediğini dile getirdi.

Sakarya DEĞERLERİ VE EKONOMİK BAŞARILAR

İş alanında Sakarya’nın hem geçmişte hem de günümüzde ekonomi, ticaret ve kalkınma açısından önemli bir merkez olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, yerli ve milli politikalar ile her alanda büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. 23 yıldır gece gündüz çalıştıklarını belirten Işıkhan, “Sakarya’nın endüstri ve organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, tekstil, gıda ve mobilya fabrikalarıyla hem istihdama hem de yerli ve milli kalkınmaya öncülük ettiğini” aktardı.

İSTİHDAM VERİLERİNDEKİ GELİŞMELER

Çalışma hayatı kapsamında gerçekleştirdikleri yatırımlarla Sakarya’nın aktif sigortalı sayısının son 20 yılda yüzde 95 oranında arttığını aktaran Işıkhan, TR42 Bölgesi’nde istihdam oranının yüzde 53,5, işsizlik oranının yüzde 8,3 ve işgücüne katılım oranının yüzde 58,4 olduğunu belirtti. İŞKUR aracılığıyla 2002’de 1976 kişinin işe yerleştirildiğini ifade eden Işıkhan, bu sayının 2025’te 31 bin 180’e ulaştığını dile getirdi. Ayrıca IŞKUR aracılığıyla toplamda 326 bin 385 kişinin işe yerleşmesini sağladıklarını ve 2002’den bu yana Sakaryalı 60 binden fazla bireyin mesleki eğitim kurslarından yararlandığını kaydetti.

EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdüğünü hatırlatarak, bununla birlikte ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. İstihdam ve işgücü verilerinin her geçen gün daha iyi seviyelere ulaştığını söyleyen Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 15’e gerilediğini bildirdi.

SAVUNMA SANAYİ VE GELECEK HIZI

Türkiye’nin her alanda tam bağımsızlık mücadelesine devam ettiğini belirten Işıkhan, “Sakarya olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatını hiçbir yapısal ve güncel sorun kalmayana kadar geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayiine yaptığı katkıları vurgulayan Işıkhan, SİHA, İHA gibi projelerle insanlığın umudu olmaya devam ettiklerini ifade etti.

KADIN VE GENÇLERİ DESTEKLEME ÇABALARI

Işıkhan, kadınlar ve gençlerin işgücü potansiyeline yönelik çağın gerekliliklerine uygun daha kaliteli iş olanakları sağlama hedefinde olduklarını belirtti. Sakarya’nın gelişimine katkı sağlayacak her türlü destek verme sözü veren Bakan Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı”na giden yolda en büyük başarı hikayelerinin Sakarya’da yazılacağına inandığını dile getirdi. Toplantıya birçok milletvekili ve yerel yönetim temsilcisi katıldı.