Bakan Işıkhan, Türkiye’nin Büyüme Sürecini Vurguladı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BÜYÜME SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam ediyor. ‘ Türkiye Yüzyılı’nda hem büyümede hem istihdamda yeni rekorlar kıracağımıza inancım tamdır. Altyapı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla Türkiye ve Kastamonu ‘ Türkiye Yüzyılı’na yaraşır büyük değişimleri de yaşamaya devam edecektir” dedi. Kastamonu ziyaretinde, ilk önce Vali Meftun Dallı’yı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen ‘ Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programına katıldı.

AK PARTİ’NİN HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Programda, AK Parti olarak çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuklarında birçok hedefi, projeyi ve icraatı birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, “23 yıl boyunca, millete verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, teknolojiden çalışma hayatına kadar her alanda yerli ve milli kalkınma hamlelerimizi tereddütsüz hayata geçirdik. Bu süreçte birçok darbe girişimi ve doğal afet gibi zorlukları, milletimizin yardımı ve dayanışması ile atlattık. 2023 hedefleri gibi birçok gelecek vizyonumuzu hayata geçirdik. Ancak geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz ve daha büyük hedefler belirlemeye devam ediyoruz” diye belirtti.

KASTAMONU’DA İSTİHDAM ORANLARI VE TEŞVİKLER

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yaraşır adımlar için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, Kastamonu’da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesinde, istihdam oranının yüzde 51, işsizlik oranının yüzde 4,6 olduğunu, 2002 yılından bu yana toplam 62 bin 254 vatandaşın Kastamonu’da işe yerleştiğini açıkladı. “Bu süreçte 30 bin 573 iş yeri teşviklerden yararlandı ve toplam teşvik tutarı 2,4 milyar lirayı aştı” dedi.

İŞSİZLİK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Bakan Işıkhan, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, “20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla işsizlik sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi ve işsizlik oranı yüzde 8 seviyesine indi. Genç işsizliği ise 15-24 yaş grubunda 0,9 puanlık düşüşle yüzde 15’e geriledi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Altyapı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla Türkiye ve Kastamonu, ‘Türkiye Yüzyılı’na yaraşır büyük değişimleri yaşamaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı. Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında Kastamonu’ya 500 kişilik kontenjan ayırdıklarını söyledi.